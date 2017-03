Indians vor dem Showdown

Eishockey-Oberliga auf der Zielgerade: Abstiegsfinale für die Scorpions

Endspurt für die drei hannoverschen Teams in der Eishockey-Oberliga. Während es für die Indians vom Pferdeturm und die Scorpions aus der Wedemark am kommenden Wochenende noch darum geht, vor dem Show-Down im direkten Duell in den Pre Playoffs die richtige Form zu finden, könnte das anstehende Wochenende für die Scorpions aus Langenhagen schon das Saisonende bedeuten.

Das Team von Coach Tomas Martinec hat es im Doppelduell gegen die Beach Boys vom Timmendorfer Strand selbst in der Hand, die Play Downs gegen den Abstieg zu vermeiden, darf sich dabei im Fernduell gegen die Harzer Falken aus Braunlage keine Blöße geben. Die Harzer treffen zweimal auf das abgeschlagene Schlusslicht FASS Berlin und werden aller Voraussicht nach wohl ein Sechs-Punkte-Wochenende einfahren. Der Ein-Punkte Vorsprung der Scorpions könnte also schnell aufgebraucht sein.

Dass die Scorpions den sicheren Klassenerhalt überhaupt auf der eigenen Kelle haben, ist nicht zuletzt Ex-Coach Lenny Soccio zu verdanken, der mit seinen Berliner Preussen Braunlage am letzten Wochenende eine schmerzhafte Pleite hatte zufügen können.

Spielbeginn zum ersten „Finale“ um den Klassenerhalt ist am Freitag um 19.30 Uhr in der Eishalle in Langenhagen; das Rückspiel findet dann am Sonntag an der Ostsee statt.

Für das Duell der anderen beiden Teams aus der Region Hannover um den Einzug in die Play Offs, ist der Kartenvorverkauf bereits eröffnet. Das erste Match der Best-of-three-Serie steigt am Freitag, 10. März, um 20 Uhr im Mellendorfer IceHouse; am darauffolgenden Sonntag steht dann das Rückspiel am Pferdeturm an. Ein etwaiges drittes Entscheidungsspiel würde dann weitere zwei Tage später wieder in Mellendorf stattfinden.

Als letzter Formtest steht für die Scorpions, die sich für die anstehenden Aufgaben noch einmal mit Vorjahres-Topscorer Brett Beebe verstärken konnten, am Freitag ab 20 Uhr das Spiel gegen die Essener Moskitos auf der Agenda, bevor es dann am Sonntag noch einmal zu den Hamburger Crocodiles geht.

Die Indianer kehren nach spielfreiem Wochenende und hoffentlich frischen Kräften am Freitag in Erfurt auf das Eis zurück. Am Sonntag dann kommen die Black Dragons um 19 Uhr zum Rückspiel an den Pferdeturm. mk