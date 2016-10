Indians zeigen sich heimstark

Eishockey-Oberliga: Zum Teil heftige Niederlagen für Hannovers Kufencracks / Weiterhin Sorgen am Pferdeturm um Coach Carroll

Hannover. Das lief mal so richtig schlecht für Hannovers Eishockey-Oberligisten. Am Freitag kassierten sowohl die Indians als auch die Scorpions aus Langenhagen und aus der Wedemark heftige Klatschen; am Sonntag konnten sich dann zumindest die Kleefelder und zum Teil auch die Mellendorfer halbwegs rehabilitieren. Während sich die Rothäute zu einem 4:1 über die Black Dragons aus Erfurt mühten und sich am Pferdeturm als heimstarkes Team präsentierten, vergaben die Wedemark Scorpions eine 5:2-Führung bei FASS Berlin, sicherten sich aber zumindest einen Zusatzpunkt mit dem 6:5-Treffer von Dennis Schütt in der Verlängerung. Ganz bitter kam es für die Scorpions aus Langenhagen, die dem 1:7 vom Freitag auf eigenem Eis gegen die Tilburg Trappers ein 0:9 (!) bei den Essener Moskitos folgen ließen.

Trotz des Erfolges vom Sonntag treten die sportlichen Aspekte am Pferdeturm momentan aber hinten an, zu sehr sitzt den Verantwortlichen die Nachricht von der Tumorerkrankung von Coach Freddy Carroll in den Gliedern. Der 53jährige erhielt die bittere Diagnose in der Vorwoche und wird nun zunächst einmal auf unbestimmte Zeit hinter der Bande des ECH fehlen und den Fokus auf eine möglichst baldige und vollständige Genesung legen.

„Wir stehen alle noch unter Schock und werden Freddy natürlich alle nur erdenkliche Hilfe zuteil werden lassen“, erklärte Indians-Geschäftsführer David Sulkovsky. Unter anderem ist in der übernächsten Woche beim Heimspiel gegen Essen ein Aktionstagt unter dem Motto „Indians kämpfen gegen den Krebs“ angedacht. Schon in den letzten beiden Jahren hatte der Club mit den Erkrankungen von Bob Wren und Branislav Pohanka schmerzhafte Erfahrungen mit derlei Tiefschlägen hinnehmen müssen.

Ein weiteres Problemfeld bleibt die Besetzung der Torhüterposition, nachdem sich die Anzeichen verdichten, dass Boris Ackers nicht zwischen die Pfosten zurückkehren wird. Der Keeper ist seit Tagen für die Verantwortlichen nicht mehr erreichbar und zwingt den Club nun zum Handeln. „Wir haben einem Torwart aus der zweiten Liga ein Angebot unterbreitet und hoffen, dass wir in dieser Woche Klarheit bekommen“, erklärte Indians-Sprecher Jan Roterberg, der zuletzt noch mit Ackers in Kontakt gestanden hatte: „Nichts zu unternehmen und abzuwarten wäre höchst fahrlässig.“

Sportlich geht es für die Indianer nun am Freitag, 14. Oktober, mit dem Match beim derzeitigen Spitzenreiter in Halle weiter, bevor dann am Sonntag (16. Oktober) um 19 Uhr am „Turm“ das erste Lokalderby der Saison ansteht, wenn es gegen die Wedemark Scorpions geht. Wedemark empfängt zwei Tage zuvor um 20 Uhr im Mellendorfer IceHouse den Titelverteidiger aus Tilburg.

Für die Scorpions aus Langenhagen steigt am Freitag um 19.30 Uhr in der heimischen Eishalle das nächste Match gegen FASS Berlin aus der Hauptstadt; am Sonntag geht es für das Team von Trainer Tomas Martinec zum Spiel bei den Harzer Falken in Braunlage. mk