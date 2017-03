Jetzt soll es Breitenreiter richten

Fußball 2. Liga: Hannover 96 trennt sich von Daniel Stendel / Aufstieg gerät in Gefahr

Nun ist es amtlich und das Rumgeeiere hat ein Ende: Daniel Stendel ist raus bei den Roten. André Breitenreiter übernimmt das Team und soll den Aufstieg zurück ins Fußball-Oberhaus unter Dach und Fach bringen.

Ein schwieriges Unterfangen, auf das sich der Ex-Schalke-Coach da eingelassen hat, aber vom Zeitpunkt her unabdinglich. „Der neue Trainer hat nun zwei Wochen Zeit, die Mannschaft auf das nächste Heimspiel gegen Union Berlin vorzubereiten,“ begründet 96-Manager Horst Heldt den Entschluss zur Trennung von Stendel.

Für Breitenreiter zählt in erster Linie, dass „die Mannschaft mit einer gewissen Leichtigkeit und Überzeugung auf den Trainingsplatz geht und diese dann ins Spiel überträgt“. „Ich bin frisch und gut erholt“, zeigt sich der ehemalige 96-Profi voller Tatendrang und freut sich „wahnsinnig darauf, dass es endlich losgeht“.

Der neue Coach legt vor, doch auch die Mannschaft ist in der Pflicht: sie muss jetzt den Nachweis erbringen, dass die Qualität des Kaders ausreicht, um die Mission Aufstieg in die Realität umzusetzen. Vielleicht dreht Breitenreiter beim morgigen Testspiel gegen Schalke 04 um 18.30 Uhr in der HDI Arena schon bei dem ein oder anderen Spieler an den richtigen Schrauben und kitzelt mehr Leistung heraus, als zuletzt gezeigt wurde.

Der Coach wünscht sich, das „alle wie eine Familie funktionieren und gemeinsam am Start sind“ – sitzt die Mannschaft nicht mit im Boot, geht das Geeiere wieder von vorne los. ck