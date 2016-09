Kick dient Völkerverständigung

Lindener Bethlehemkicker spielen Fußball gegen Flüchtlingsauswahl

Das Ergebnis war nebensächlich, am Ende durften sich ohnehin alle als Sieger fühlen. Denn schließlich war die symbolische Botschaft wichtig – ein gutes Miteinander zwischen den verschiedenen Kulturen zu verkörpern. Im Rahmen der seit 30 Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen einer Gruppe aus dem damaligen evangelischen Kirchenkreis Hannover-Linden und der Gemeinde Chegato in Zimbabwe fand ein Fußballspiel bei der SG Limmer zwischen den Bethlehemkickern und einer Flüchtlingsauswahl statt.

„Das war eine tolle Veranstaltung. Das Spiel wurde der Völkerverständigung gewidmet“, sagte Mitorganisator Rolf Harre. Die Flüchtlingsmannschaft bestand größtenteils aus Spielern, die in der Notunterkunft im ehemaligen Marktkauf-Baumarkt in Badenstedt untergebracht waren und nun größtenteils im früheren Maritim-Hotel in der Innenstadt leben.

Dass die Bethlemkicker nun auf dem Platz standen, hat einen besonderen Grund. „Mit dieser Gruppe fing die Partnerschaft 1986 an. Sie hatten das Land besucht und den Kontakt aufgebaut“, sagte der zweite Organisator, Pastor Uwe Siemens-Ziegler. Auf dem Platz der SG Limmer vereinbarten beide Teams, dass dreimal 20 Minuten lang gespielt werden solle. Die ersten beiden Drittel endeten am Ende mit 4:2 für die Bethlehemkicker. Im abschließenden Spiel wurden beide Mannschaften bunt gemischt. „Es ging alles sehr fair zu“, so Harre. Nach dem Kick saßen alle Beteiligten noch bei einem großen Büfett beisammen.