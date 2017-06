Konkrete Pläne für das Ihme-Zentrum

In die Pläne zur Sanierung des Ihme-Zentrums kommt Bewegung. Der Investor Intown – die Gesellschaft von Großeigentümer Amir Dayan – hat den Bauantrag für den mit der Stadt vereinbarten ersten Bauabschnitt vorgelegt. „Die Planungen sind fertig“, bestätigt der hannoversche Architekt Claus Schulze. Sein Planerbüro Schulze+Partner hat die Planung für die Fassadengestaltung entwickelt. Im Juni oder Juli sollen die gut 500 Wohnungseigentümer in einer Versammlung entscheiden, ob und wie ihnen die Pläne für die Gestaltung der Fassade und die Revitalisierung gefallen.

Der Beschluss obliegt nicht dem Mehrheitseigentümer alleine, sondern der gesamten Eigentümergemeinschaft. „Wenn sie zustimmen, wird der Bauantrag eingereicht“, verspricht Architekt Claus Schulze. Für Eigentümervertreter Jürgen Oppermann ist das ein Zeichen der Hoffnung: „Es ist ein Silberstreif am Horizont.“

Dass Intown die Pläne zum jetzigen Zeitpunkt vorlegt, dürfte kein Zufall sein. Die Stadt hatte dem Investor ein Ultimatum gestellt: Nur wenn er die Pläne für den ersten Bauabschnitt bis Ende Juni baureif macht, will sie die Mietverträge für die städtischen Büroräume im Ihme-Zentrum verlängern. Andernfalls würden sie Ende des Jahres auslaufen. Mit den jetzt vorgestellten Plänen ist Intown diesen Forderungen einen Schritt entgegen gekommen. Erfüllt sind sie aber noch nicht. „Der Vertrag über die zu mietenden Räumlichkeiten wird erst dann unterzeichnet, wenn der Bauantrag vorliegt“, kündigt Stadtsprecher Alexis Demos an.

Der Sprecher der Bürgerinitiative Linden-Ihme-Zentrum (BLIZ) Thomas Ganskow fürchtet nun, dass der Investor den Bauantrag nur einreicht, um sich die Stadt als Mieter zu sichern, dann aber untätig bleibt: „Die Umsetzung könnte sich erheblich in die Länge ziehen, wenn keine vertraglichen Sicherheiten eingebaut werden.“

Die Pläne, die Intown in der jüngsten Sitzung des Oberbürgermeister-Ausschusses vorgelegt hat, beziehen sich zunächst nur auf die Fassaden der unteren Geschosse entlang der Spinnereistraße und der Blumenauer Straße. Im unteren Teil sehen sie dunklen Verblendstein mit grauen Fugen vor, darüber sollen Aluminiumplatten optische Ruhe in das Gebäude bringen.

Auch hinter der Fassade soll sich nach den Plänen von Intown einiges tun: Zur Blumenauer Straße sind im Inneren Shops geplant. In der ersten Etage soll Wohnraum entstehen. Der Verkaufsbereich soll verkleinert werden. Stattdessen soll Platz für Kultur und Begrünung geschaffen werden.

Wieviel Geld Intown in die Sanierung investieren will, steht indes noch nicht fest. Auch einen Zeitplan gebe es noch nicht, so Jaskulski. „Nach Vorlage des Bauantrages und der Genehmigung durch das Bauordnungsamt werden wir einen konkreten Bauzeitenplan erstellen“, kündigt Intown-Pressesprecherin Martina Rozok an. Und verbreitet zugleich Optimismus: „Wir werden ein attraktives Umfeld für die Bewohner des Ihme-Zentrums und für das Umfeld schaffen.“

In der Ratspolitik wurden diese Ankündigung und die vorgelegten Pläne positiv aufgenommen. „Wir sind guter Hoffnungen, dass es jetzt vorangeht. Der Investor macht im Moment einen soliden Eindruck“, sagt Freya Markowis, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Rat. Auch die Fraktionsvorsitzende der SPD Christine Kastning ist positiv eingestellt: „Die Pläne sind soweit gediehen, dass der Bauantrag rechtzeitig eingereicht werden kann, um die Bedingungen der Stadt zu erfüllen.“ Die Überlegungen des Investors finden ihre Zustimmung.

Ganskow ist weniger optimistisch. „Nach dem bisherigen Verhalten des Investors sind erhebliche Zweifel angebracht, dass das umgesetzt wird, was jetzt auf den bunten Bildern gezeigt wird“, so der BLIZ-Sprecher. Er fordert zudem: „Es muss sichergestellt sein, dass die Bewohner weder jetzt noch in Zukunft durch Kostenübernahmen oder Kostengarantien belastet werden, auch nicht im Falle einer Insolvenz des Investors.“

Das Ihme-Zentrum wurde Anfang der 1970er Jahre gebaut. Mit 210 000 Quadratmetern Geschossfläche zählt es zu Deutschlands größten Komplexbebauungen. Dort befinden sich unter anderem Wohnungen und Büros. Die Flächen für Einzelhandel stehen seit vielen Jahren leer. Die Landeshauptstadt Hannover ist einer der Hauptmieter. Im Ihme-Zentrum arbeiten etwa 300 Stadtangestellte des Bereichs „Jugend und Familie“ sowie Mitarbeiter anderer Fachbereiche. Aktuell hat auch enercity rund 770 Büroarbeitsplätze im Ihme-Zentrum, wird den Mietvertrag nach 2020 jedoch nicht verlängern.

Von Clemens Niehaus