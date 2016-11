KTG Hannover steigt in die Bundesliga auf

Obwohl die Top-Turnerin der Kunstturnmannschaft KTG Hannover I, Lina Philipp, noch nicht wieder in den Wettkampf eingreifen konnte, hat das Team der Gerätturnerinnen souverän den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Finja Säfken und Franziska Roeder vom VfL Eintracht haben zusammen mit ihren Teamkameradinnen Alina Hügli aus Wolfsburg und Alina Heinemann aus Braunschweig dieses große Ziel erreicht.

Dabei begann der Wettkampf mit einem Schock für die Hannoveranerinnen. Die niederländische Gastturnerin Dyonnailys Supriana, die an Stelle von Lina Philipp für die nötigen Punkte sorgen sollte, verletzte sich beim Einturnen am Balken am Fuß und konnte den Wettkampf nicht fortsetzen. Da die Mannschaft wegen Philipps Verletzung nun nur noch aus vier Turnerinnen bestand, musste Franziska Roeder, die eigentlich nur am Sprung zum Einsatz kommen sollte und die übrigen Geräte nicht eingeturnt hatte, plötzlich an allen Geräten antreten. Die Studentin zeigte sich dabei nervenstark und avancierte dabei zur Aufstiegsheldin.