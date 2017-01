„Laufpass für Kids“ für Preis nominiert

Projekt der SG Letter 05 für Kinder kann Publikumspreis „Sterne des Sports“ gewinnen

Immer wieder gibt es vor Kindergärten und Grundschulen morgens unschöne Szenen. Eltern würden ihre Kinder am liebsten mit dem Auto direkt in die Schule fahren. Dem Vorstand der SG Letter 05 missfiel dieser Zustand, sodass sie im vergangenen Jahr das Projekt „Laufpass für Kids“ ins Leben gerufen hatten. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, sagt Mitorganisator Dirk Platta. Kinder sollen damit animiert werden, auf das Eltern-Taxi zu verzichten und stattdessen mit Laufrad, Roller, Fahrrad oder zu Fuß in Kita und Schule zu gehen. Das Projekt ist nun für den Publikumspreis „Sterne des Sports“ nominiert. Die Ehrung erfolgt am 22. Januar, zuvor ist die Abstimmung via Internet möglich.

„Es ist toll, dass wir durch diese Aktion so eine große Aufmerksamkeit erfahren“, sagt Platta. Er kümmerte sich mit weiteren ehrenamtlichen Mitstreitern der SG darum, mit Schulen und Kitas in Kontakt zu treten. Es sollte angeregt werden, dass die Kinder zwischen den Oster- und Sommerferien an mindestens 20 Tagen auf das Auto verzichten. „Durch die Bewegung an der frischen Luft werden die Kinder wacher und ausgeglichener und können dem Unterricht besser folgen. Zugleich werden sie fitter und die Abwehrkräfte werden gestärkt. Des Weiteren erlernen sie frühzeitiger das richtige Verhalten im Straßenverkehr“, so Platta.

Das Projekt war so erfolgreich, dass es für 2017 ausgeweitet werden soll. Die Volksbankstiftung und auch die Verkehrswacht haben ein Interesse, den „Laufpass für Kids“ auf die gesamte Region Hannover auszuweiten und Sportvereine über die Möglichkeit zu informieren. Diese sollen es als Multiplikatoren an die Schulen herantragen und einen Laufpass vor Ort realisieren.

Die drei Finalisten des Publikumspreises, die aus 16 Kandidaten ausgewählt wurden, wurden im ARD Morgenmagazin vorgestellt. „Da ist ein zwei bis drei Minuten langer Beitrag entstanden“, sagt Platta. Als Preisgeld winken dem Sieger 2 000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 1 000 Euro und der Dritte 500 Euro. Der Publikumspreisträger wird am 22. Januar bei der Vorabendveranstaltung im Vorfeld der Preisverleihung „Sterne des Sports in Gold 2016“ in Berlin gekürt. Vorstandsmitglied Platta und der Vereinsvorsitzende Klaus Günther werden zu diesem Anlass in die Hauptstadt reisen.

Die Abstimmung ist noch bis 22. Januar im Internet unter www.sterne-des-sports.de/abstimmung möglich. Am heutigen Sonnabend, 14. Januar, findet noch bis 17 Uhr bei Galeria Kaufhof an der Marktkirche in Hannover ein Aktionstag rund um den „Laufpass für Kids“ statt. Verkehrswacht, Polizei und Vereinsvertreter stellen das Projekt und die Bedeutung von Achtsamkeit im Straßenverkehr vor.