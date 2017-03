Leser gewinnt E-Bike

Übergabe bei Fahrradspezialisten Stadler

Hannover. „500-Wattstunden-Akku“ lautete die richtige Antwort unseres großen Sommerpreisausschreibens. Gemeinsam mit Fahrradspezialist Stadler hatten wir sechs Radtouren in die Region vorgestellt und das Gewinnspiel gestartet. Knapp 1000 richtige Antworten landeten per Post und E-Mail in der Redaktion. Als glücklicher Gewinner wurde vergangene Woche Thomas Böck aus Hemmingen gezogen. Die erste Tour mit dem schmucken neuen E-Bike hat sich Böck auch schon überlegt. Künftig will der Stadtplaner öfters mal das Rad für die Fahrt zu seinem 20 Kilometer entfernten Arbeitsplatz in Garbsen nutzen. Gute Fahrt! tob