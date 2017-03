Mit Leidenschaft und Kampfgeist

Eishockey Play-off-Serie: Drei Matchbälle für die Indians zum Halbfinale – Tumulte nach Spielende

Für die Rothäute vom Pferdeturm ist die Sensation zum Greifen nahe. Mit dem 2:1 im Eishockeykrimi am Sonntag gegen den Nordmeister Herne erspielten sich die Indians vor dem gestrigen dritten Spiel im Ruhrpott (Ergebnis nach Redaktionsschluss) drei Matchbälle zum Erreichen des Halbfinales. Die Gäste erwiesen sich allerdings als absolut schlechter Verlierer und ließen ihren Frust nach Spielende freien Lauf. Vor den möglichen weiteren Spielen am Freitag (24. März) um 20 Uhr am Pferdeturm oder am Sonntag (26. März) in Herne ist für ordentlich Zündstoff gesorgt.

Sportlich hat das Stolikowski-Team mehr als eine Duftnote setzen können. Mit Leidenschaft, Kampfgeist und Herzblut schockte der ECH den Ligaprimus in Spiel 1 und holte sich mit dem 2:1-Penaltyerfolg in Herne sensationell die Führung in der Viertelfinalserie. Und auch am Sonntag ließen sich Pohanka und Co. nicht von der Herner Führung schocken und rangen den Top-Favoriten in einem mitreißenden Match am Ende hochverdient nieder.

„Play-off-Monster“ Tobias Schwab und Spielmacher Branjo Pohanka sorgten für Erfolg Nummer zwei und somit für die drei „Matchbälle“ für ihr Team. „Natürlich ist das auch eine Genugtuung nach der vielen Kritik, die wir die Saison über einstecken mussten“, erklärte Coach Tobias Stolikowski: „Wir waren ja selber auch nicht mit unseren Leistungen zufrieden, haben aber immer an uns geglaubt und wussten, dass wir es besser können.“

Vor allem im Powerplay und in Sachen Effektivität vor dem Tor haben die Indians kräftig zugelegt. „Da hat uns die Zwischenrunde sehr geholfen“, so Stolikowski: „Die haben wir schlichtweg genutzt um sehr viel zu experimentieren und unsere special Teams zusammen zu basteln.“

Unschön allerdings, was sich unmittelbar nach der Schlusssirene abspielte, als Herne dem Frust freien Lauf ließ und sich beide Teams eine Massenschlägerei auf dem Eis lieferten. Böse unter der Gürtellinie waren indes Attacken von Gästecoach Frank Petrozza und Torwart Christian Wendler auf (!) der Spielerbank der Indians gegen Stolikowski und den erneut überragenden Torwart Mirko Pantkowski. Nachspiel durchaus möglich.

„Frank hat sich nach dem Spiel bei mir entschuldigt“, nahm „Stoli“ seinen Kollegen ein wenig aus der Schusslinie: „Und was den Angriff von Wendler angeht, so haben die Schiris das leider nicht gesehen, weil sie voll und ganz mit dem Theater auf dem Eis beschäftigt waren.“

Verzichten müssen die Rothäute wohl für den Rest der Serie auf die beiden Defender Robert Peleikis und Nick Bovenschen nach ihren Matchstrafen aus der ersten Partie und möglicherweise auch auf Angreifer Yannick Baier, der sich am Sonntag eine Gehirnerschütterung zuzog. mk