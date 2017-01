Mit Spaß an der Bewegung

Fußball: Im Nachwuchsbereich setzt Niedersachsen Döhren auf ein gemeinsames Miteinander

Die Zeiten waren schon einmal schlechter im Nachwuchsbereich von Niedersachsen Döhren. Inzwischen hat der Verein wieder 13 Fußball-Juniorenmannschaften, ab kommender Spielzeit soll es – sagen die Verantwortlichen – auch wieder eine B-Jugend geben. Etwa 450 Kinder und Jugendliche tummeln sich auf der Anlage an der Schützenallee in Maschseenähe. „Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt“, sagt Jugendleiter Gunnar von Ungern-Sternberg. Bei der Spielvereinigung kann jedes Kind ab der G-Jugend spielen – egal, wie gut die Leistungen sind. „Wir sind ein Breitensportverein und gehen im Nachwuchs gar nicht auf Leistung“, sagt Fußball-Koordinator Oliver Menges. Natürlich möchten die einzelnen Mannschaften auch sportliche Erfolge feiern, doch das gemeinsame Miteinander und der Spaß an der Bewegung hat die höchste Priorität. Da nehmen es die Verantwortlichen auch in Kauf, dass die Teams vorwiegend in der Kreisklasse spielen.

Auch wenn sich die Ausrichtung der Döhrener auch in Zukunft nicht ändern soll, so sind von Ungern-Sternberg und Menges bemüht, die Ausbildung des Nachwuchses noch weiter voranzutreiben. „Da sind gute Trainer natürlich unerlässlich“, so Menges. „Die müssen wissen, was sie in welcher Altersgruppe mit den Kickern machen können.“ Durch das Einsetzen von geeigneten Trainern habe der Verein in den vergangenen Jahren einen Aufschwung bei der Mitgliederzahl erlebt. „Es spricht sich langsam herum“, so der Jugendleiter. „Auch die tolle Anlage reizt viele Eltern, ihr Kind bei uns anzumelden.“

Für Menges, der auch für die Herrenteams verantwortlich ist, ist es bedauerlich, dass es keinen Durchlauf aus der Jugend in den Herrenbereich gibt. „Der Sprung aus der Kreisklasse in der A-Jugend in die Herren-Bezirksliga ist einfach viel zu groß.“ Seine Erfahrung: „Wer bei uns ein richtig guter D-Jugend-Fußballer ist, geht spätestens in der C-Jugend zu einem anderen Verein.“ Menges und von Ungern-Sternberg bedauern dies, finden es aber auch „völlig legitim, dass sich jeder weiterentwickeln möchte“.

Menges schlägt vor, in den höheren Jugenden B und A Spielgemeinschaften mit benachbarten Vereinen zu bilden und die Kräfte zu bündeln. „Es ist sehr schwierig, in jeder Mannschaft genügend Spieler zu haben. Jugendliche haben oft auch neben dem Fußball noch Interessen.“ Doch von Ungern-Sternberg will zunächst den Weg mit eigenen Mannschaften fortsetzen.

Die Verantwortlichen wissen aber auch, dass es immer schwieriger wird, dieses zu leisten. „Wir müssen auch Eltern mehr ins Boot holen. Es ist unerlässlich, dass sie ihre Kinder nicht nur bei uns abliefern, sondern sich auch einbringen“, sagt Menges.

Um neue Mitglieder anzulocken, die finanziell nicht gut aufgestellt sind, hat von Ungern-Sternberg einen Jugend-Sponsorenpool ins Leben gerufen. Damit sollen direkt die Spieler unterstützt werden. „Wenn jemand einmal neue Fußballschuhe braucht, sich diese aber nicht leisten kann, dann soll der Sponsorenpool helfen“, so der Jugendleiter.

Er hofft, in Zukunft auch weitere Jugendtrainer für den Verein gewinnen zu können. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei ihm unter Telefon (0172) 511 35 24 oder per E-Mail an nds.fussballjugend@aol.de melden.