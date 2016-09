Moskitos sind aufgestiegen

Dart-Spieler aus Ricklingen haben den Sprung in die Bundesliga geschafft

Zweimal sind sie nur ganz knapp gescheitert, jetzt hat es endlich geklappt: Die Dart-Spieler von den Ricklinger Moskitos sind in die Bundesliga-Nord aufgestiegen. Nach saisonübergreifend 48 siegreichen Spielen hintereinander stehen die Mannen um Kapitän Andre Gross und seinem Stellvertreter Hans-Peter Pape, den alle nur „Porky“ nennen, in der höchsten deutschen

E-Dart-Spielklasse. „Es war eine grandiose Saison und wir sind sehr stolz auf das Erreichte“, sagt Gross.

Das es in der Bundesliga mit der Siegesserie so nicht mehr weitergehen wird, ist den Moskitos klar. „Als Aufsteiger wollen wir die Klasse halten und wenn möglich, den einen oder anderen ärgern“, sagt Gross. Und auch die Reiseziele sind in der höchsten deutschen Spielklassen andere: „Statt mit der Straßenbahn zum Auswärtsspiel nach Linden fahren, steht jetzt auch mal eine Fahrt nach Kiel an“, sagt der Moskito-Kapitän. „Den Aufstieg haben wir auch unseren jungen Spielern zu verdanken – sie haben sich stark verbessert – und sind jetzt richtig geil auf die Bundesliga“, sagt Gross.

Das die Moskitos keine gemütlichen Feierabend-Dart-Spieler sind, die neben dem Pfeile werfen, gerne auch mal ein Bier trinken, ist schnell klar, denn sie sind ehrgeizig, sehr ehrgeizig. Seit vielen Jahren treffen sich die Dart-Spieler jeden Donnerstagabend in der Gaststätte Alt Ricklingen. Gespielt wird E-Dart – eine elektronische Variante des Präzisionssports. Sascha Spangenberg, Tobias Spangenberg, Steffen Siepman, Berthold Kaiser, Marcel Rezepka, Michael Welc, Andre Gross, Hans-Peter Pape, Andreas Verheyen – neun Spieler stark sind die Moskitos. Es sind alles Männer im Alter zwischen 20 und 60 Jahren. Vom Handwerker über Rentner, bis hin zum IT-Experten – die Moskitos sind eine bunte Truppe, die sich vor allem als Mannschaft versteht: „Keiner ist hier der Buhmann, wenn er mal nicht so gut drauf ist“, sagte Kapitän Gross. Ihre Verbundenheit demonstrieren sie mit ihrer Kleidung: An jedem Spieltag und bei den allermeisten Trainingseinheiten tragen die Moskitos selbstverständlich ihre neuen bunten Trikots mit den auffälligen Ziernähten und Aufdrucken.

Zwischen zehn und 15 Stunden trainiert jeder Moskito durchschnittlich in der Woche und wirft seine Pfeile, die alle nur „Flights“ nennen, auf die 2,37 Meter entfernte Dart-Scheibe. Neben Talent, viel Training und einer ruhigen Hand, ist beim Dart-Spielen „mentale Stärke und Ruhe bewahren besonders wichtig“, sagt „Porky“ Pape. Obwohl die Moskitos ihren Sport sehr ernst nehmen, bleibt immer Zeit für Spaß und gesellige Unternehmungen, bei denen die Familien der Dart-Spieler selbstverständlich teilnehmen können. „Unsere Saison-Abschlussparty ist immer eine runde Sache“, sagt Gross. „Wir sind wie eine große Familie und halten immer zusammen“, ergänzt Ko-Kapitän Pape. Wer mehr über die Dart-Spieler wissen will, der kann sich auf ihrer Facebook-Seite im Internet informieren. Aktuell suchen die Moskitos noch Sponsoren, da „durch die weiten Reisen die Saison für uns sehr teuer wird“, sagt Pape.