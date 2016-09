Neue App bietet Hilfe bei Depressionen

Veröffentlichung am 11. Oktober – vor dem Fußball-Länderspiel

Die Robert-Enke-Stiftung mit Sitz in Barsinghausen wird im Herbst eine kostenlose Applikation (App) für Smartphones ins Internet stellen, die unter Depressionen leidenden Menschen sowie Angehörigen und Freunden Hilfen bietet.

„Teresa Enke wird die App am 11. Oktober vor dem Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Nordirland in Hannover präsentieren“, sagt Geschäftsführer Jan Baßler. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Stiftung. Deren Ziel ist es, zur Aufklärung, Erforschung und Behandlung der Krankheit Depression beizutragen. Außerdem werden Maßnahmen und Einrichtungen für an Herzkrankheiten leidende Kinder gefördert. Die App enthält mehrere Komponenten.

Der Nutzer kann einen Selbsttest machen und erhält eine Empfehlung. Die kann lauten: „Du brauchst Hilfe.“ Dann kann er sich zum Beispiel an die Beratungshotline seelische Gesundheit wenden. Dort meldet sich ein Facharzt. Für die Hotline kooperiert die Stiftung bundesweit mit neun Uni-Kliniken und zahlreichen ambulanten Sportpsychologen. Die Hilfesuchenden sollen innerhalb weniger Tage einen Arzttermin vor Ort erhalten.

Mit der App, die zudem Informationen über die Krankheit enthält, können auch über einen längeren Zeitraum Stimmungsbilder protokolliert werden, und der Nutzer kann einen SOS-Notruf absetzen. Sollte er nicht in der Lage sein zu sprechen, kann die angerufene Adresse den Standort feststellen und sofort Hilfe schicken. Diese Funktion ist jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nur möglich, wenn der Nutzer ausdrücklich zugestimmt hat.

Der Nutzer kann zudem mit anderen Gesprächsgruppen bilden. „Das Menü ist sehr einfach“, versichert Baßler. „Die App wurde von der Firma mob.fish in Wolfenbüttel entwickelt, das Sicherheitssystem und der Notruf stammen von der Firma migardo in Hannover“, ergänzt Stiftungsmitarbeiter Tilman Zychlinski.

Die mehrfach als Werbeagentur des Jahres ausgezeichnet Agentur Jung von Matt aus Hamburg soll dafür sorgen, dass das neue Hilfsangebot schnell bekannt wird. Sie unterstützt die Robert-Enke-Stiftung mit einer groß angelegten Kampagne zur SOS-Smartphone-App.