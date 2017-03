Nur ein Sieg hilft wirklich weiter

Fußball: Hannover 96 erwartet am Sonnabend Spitzenreiter Union Berlin

Es ist angerichtet mit einem vollen Stadion: Am Sonnabend, 1. April, erwartet André Breitenreiter als neuer Coach von Hannover 96 mit seinem Team den Tabellenführer Union Berlin zum Spitzenspiel in der HDI Arena. Anstoss ist um 13 Uhr. Für reichlich Spannung ist gesorgt: Wie gut kehrt der neue Besen auf der 96-Trainerbank? Können die Roten den Eisernen Paroli bieten?

Union hat mit Trainer Jens Keller einen Lauf und will sich mit einem weiteren Dreier an der Tabellenspitze festsetzen. Sechs Siege in Folge sorgen für ein gesundes Selbstvertrauen bei den Hauptstädtern. Für 96 ist klar: Will man in den verbleibenden Spielen um die Aufstiegsplätze noch ein Wörtchen mitreden, hilft nur ein Sieg weiter, um die Aufstiegskonkurrenten nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. „Wir wollen die vielen positiven Ansätze aus dem Freundschaftsspiel gegen Schalke mitnehmen“, hofft Breitenreiter auf mehr Spielkultur als zuletzt gezeigt wurde. Fraglich ist, ob Noah Joel Sarenren Bazee dabei helfen kann: die Flügelrakete plagt sich mit einer Schleimbeutelentzündung herum, die regelmäßig behandelt werden muss.

Vielleicht kommt es auf die „neuen kleinen Reize an“, die Breitenreiter seinen Spielern mitgeben will, damit viele Kleinigkeiten wieder funktionieren. So wie gegen Schalke. Das wäre doch schon mal ein guter Ansatz und Union sollte gewarnt sein. ck