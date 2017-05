Nur noch ein kleiner Schritt

Endspurt: Hannover 96 steht mit einem Bein wieder in der 1. Liga / Sonntag in Sandhausen

War da was? Nach dem rauschenden Fußballfest ist vor dem letzten Saisonspiel. Der Alltag hat Hannover 96 nach dem Gänsehaut-Sieg in der ausverkauften HDI-Arena gegen Stuttgart wieder. Geschehenes ausblenden, Fokus auf Sandhausen – bloß nicht die Leichtigkeit der vergangenen Wochen verlieren. Bloß nicht so enden wie Braunschweig beim 0:6-Debakel in Bielefeld.

Keine leichte Aufgabe in einer Stadt, die schon fest mit der Rückkehr in die Bundesliga plant. Und so mutiert André Breitenreiter, der 20-Punkte-aus-acht-Spielen-Trainer, zum Fleisch gewordenen mahnenden Zeigefinger. Bodenhaftung, Konzentration, Ernsthaftigkeit – der 43-Jährige lebt es vor, seine Jungs sollen ihm folgen. Dass sie das Zeug dazu haben, liefert ganz frisch die Leistung gegen Stuttgart.

Das große Ziel Aufstieg steht über den individuellen Befindlichkeiten. Kein Weg war für die Hannoveraner im Spitzenspiel zu lang, getragen von der Euphorie, die mit jedem Braunschweiger Gegentor auf den Rängen wuchs. Dennoch: „Es wäre nun der verkehrte Weg, sich zu früh zu freuen. Es gibt genügend Warnbeispiele. Diesen Fehler werden wir nicht machen. Eine Woche noch, und wenn wir das dann geschafft haben, können wir feiern ohne Ende. Nun gilt es erst mal, den Job erledigen.“ Klare Kante und eine deutliche Absage an diejenigen, die sich auf einen gemütlichen Betriebsausflug mit reichhaltigem Bordbistro nach Sandhausen freuen.

Breitenreiter weiß, wie er seine Truppe packen muss. Und die wiederum weiß, was sie an ihrem Trainer, der mit 96 noch kein Spiel verloren hat, hat: Konstanz. Jeder 96er – von Sturmspitze bis Zeugwart – kennt seine Aufgabe, weiß, was ihn Woche für Woche erwartet. Der Matchplan mag durchaus variieren. Das Grundgerüst aber bleibt.

Breitenreiter ist Überzeugungstäter. Wie er den Erfolg gegen Stuttgart mit den Emotionen im Stadion verarbeitet hat? „Ich habe mit meiner Familie auf der Terrasse gesessen, abends ein paar Videos geschaut, viele Nachrichten beantwortet.“ Bodenständig gelassen. Und dann packt ihn doch noch einmal die Gänsehaut. „Das Spiel war außergewöhnlich und das habe ich in dieser Art und Weise auch noch nie erlebt. Irgendwann konnte man es auch schon gar nicht mehr glauben, was da in Bielefeld passiert. Hannes Wolf (Anm. d. Red: Trainer VfB Stuttgart) und ich haben uns angeguckt und nur mit dem Kopf geschüttelt. Es war der Wahnsinn.“

Und der nächste Wahnsinn soll am Sonntag, 21. Mai (15.30 Uhr), beim Spiel in Sandhausen folgen. Der Rathausbalkon wartet schon… cb/ck