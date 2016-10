Räume voller Bilder

Ausstellung „More to come“ zeigt bis 20. November zeitgenössische Fotografie an sechs Orten

145 Fotos, sorgsam in fünf Reihen an einer Wand platziert – Jörg Möllers gewaltige Arbeit „Aus der Zeit“, ist das monumentalste Bilderwerk in der Ausstellung „More to come“, die derzeit in der Galerie Kubus sowie an fünf weiteren Orten in der Stadt zu sehen ist.

„More to come ist ein Versprechen“, so Ricus Aschemann, der die Ausstellung zusammen mit Maik Schlüter kuratiert hat. Zeitgenössischen Fotografen wie unter anderem James Bridle, Diana Artus, Lucy Skaer und Viktoria Binschtok präsentieren ihre Werke nicht nur in der Galerie Kubus, sondern an insgesamt sechs Orten in der Stadt. Mit ihrem Ausstellungskonzept wollen die beiden Kuratoren „an den unterschiedlichsten Orten die Menschen erreichen“, erklärt Aschemann.

Dabei geht es von ganz groß – wie Jörg Möllers Beitrag, über Videoinstallationen von Katja Stuke und Oliver Stieber bis zu den kleinen Bildern von Marco Poloni. Dessen Bildergeschichte beginnt mit einem Schnappschuss auf dem Kreuzfahrtschiff T/S Raffaello mit dem im Bau befindlichen World Trade Center in New York im Hintergrund. Ein weiteres Bild zeigt das Fast Food Restaurant „Raffaello“ an der iranischen Küste – benannt nach dem Kreuzfahrtschiff T/S Raffaello, das 1983 von den Bombern des damaligen US-Verbündeten Saddam Hussein vor der Küste versenkt worden ist. Hussein hingegen wurde 2001 wiederum für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich gemacht. So schließt sich der Kreis.

Die Ausstellung soll „sowohl die künstlerische als auch die gesellschaftspolitische Relevanz zeitgenössischer Fotografie“ reflektieren, erklärt Schlüter. Zusammen mit Aschemann hat er den Verein „Scope“ gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, die zeitgenössischen Fotografie und Medienkunst zu fördern.

„Das war‘s noch nicht, da kommt noch was“, verspricht Aschemann und kündigt an, dass man die Ausstellung alle zwei, drei Jahre wiederholen wolle.

❱❱ www.scope-hannover.de

Die Ausstellung ist noch bis zum 20. November im Kubus und in der Galerie vom Zufall und vom Glück (Theodor-Lessing-Platz 2) sowie im Bankhaus Hallbaum (An der Börse 7), der Scope-Galerie (Calenberger Straße 12), dem Kunstraum C 28 (Calenberger Straße 28) und der Galerie Bohai (Schwarzer Bär 6) zu sehen.