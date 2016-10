Reparieren statt wegwerfen: Repair Café öffnet im Roderbruch

Der Pullover hat ein Loch, die Hose ist eingerissen? Für viele ist das ein Grund, sich vom Kleidungsstück zu trennen. Doch oftmals lässt sich die Textilie durchaus noch retten, wenn ein Experte sich der Sache annimmt. Im Roderbruch an der Buchnerstraße 13 b hat im vergangenen Monat das Repair Café geöffnet. Dort können zukünftig Dinge wieder in Schuss gebracht werden – jeweils kostenlos unter fachkundiger Anleitung.

„Es ist ein Ort der Begegnung, bei dem Menschen ihre Kompetenzen einbringen können“, sagte Bezirksbürgermeister Henning Hofmann bei der Eröffnung in den Räumen der Spielarkaden. Die Idee: Wer ein handwerkliches Geschick hat, kann sich zu den Terminen in den Räumen bei Kaffee und Kuchen einfinden, mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen und dann Dinge wieder reparieren, die andere vorbeibringen.

„Wer sich einbringen möchte, kann einfach zu uns kommen“, sagte Dagmar Vogt-Janssen vom Kommunalen Seniorenservice der Stadt. Eine Auszubildende zur Hauswirtschafterin wird an den Dienstagen als professionelle Hilfe immer vor Ort sein. „Wir fangen mit Textilgestaltung, Fahrradreparaturen, Holzverarbeitung und Spielzeugreparaturen an, wollen das Angebot in Zukunft aber gerne erweitern“, so Vogt-Janssen. Technische Geräte werden vorerst nicht behandelt.

Für Vogt-Janssen biete das Repair Café eine gute Möglichkeit, um Menschen zusammenzubringen. Sie bittet zudem Menschen, die Kleinigkeiten zum Nähen zu Hause haben und abgeben möchten, darum, sich an das Team des Repair Cafés zu wenden. Auch Materialien zur Fahrradreparatur werden vor Ort benötigt.

Das Repair Café ist ein Gemeinschaftsprojekt von Pro Beruf, Gundlach und der Landeshauptstadt. Es öffnet alle zwei Wochen jeweils dienstags von 15 bis 18 Uhr seine Türen. Die Termine bis zum Jahresende: 4. und 18. Oktober, 1., 15. und 29. November, 13. Dezember. Im Jahr 2017 geht es ab 10. Januar wieder regelmäßig weiter. Nähere Informationen unter Telefon (0511) 579095.

von Mark Bode