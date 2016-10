Rollstuhlbasketball: United will den zweiten Heimsieg

Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United stehen am kommenden Sonnabend, 29. Oktober, gegen den BBC Warendorf, vor der ersten größeren Herausforderung der Saison. Der Aufsteiger aus Warendorf ist wie United mit zwei Siegen in die aktuelle Spielzeit gestartet.

Der BBC Warendorf hat sich im Vorfeld der Saison Jens Wibbelt und Sören Müller noch einmal kräftig verstärkt. In zwei Spielen haben sie bereits 87 Punkte erzielt. Hannover United wird versuchen, sich auf die zu erwartenden Vorstöße der Warendorfer Topscorer einzustellen. Mit ihrer breiten Qualität im Kader gehen die Hannoveraner aber zuversichtlich ins Spiel. United-Guard Philip Schorp sagt im Vorfeld der Partie: „Es wird bestimmt ein körperlich intensives Spiel werden, aber verstecken brauchen wir uns definitiv nicht.“

Das Spiel von Hannover United gegen den BBC Warendorf beginnt um 18 Uhr in der Sporthalle der IGS Stöcken.