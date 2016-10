Rugby: Germanen ohne Saul, Hannover 78 weiter ohne Fischer

Das können sie besser, und das müssen sie auch besser machen als zuletzt, die Männer von Rugby-Erstligist Germania List. Gegen den Berliner RC ist am Sonnabend um 14 Uhr im Heimspiel eine Steigerung erforderlich. „Wenn wir oben dranbleiben wollen, dürfen wir uns da keinen Ausrutscher leisten“, sagt Betreuer Daniel Bösche.

Die Lister müssen auf den Australier Jarrod Saul verzichten, der sich jüngst beim 55:15 über den FC St. Pauli die Schulter ausgekugelt hat. Kapitän Stefan Mau könnte wieder von Beginn an stürmen.

Victoria Linden hat eine Stunde später beim RC Leipzig zumindest die Chance auf einen Zusatzpunkt. „Die Trainingsinhalte werden immer besser umgesetzt“, sagt Coach Rainer Kumm – das macht ihn zuversichtlich.

Nationalspieler Pascal Fischer wird ihn diesem Jahr wohl nicht mehr für Hannover 78 auf dem Platz stehen. Ihm droht wegen anhaltender Knieprobleme eine Operation. „Ich gebe nicht auf. Dass es länger dauern wird, damit muss ich nun umgehen“, sagt der 24-Jährige. Gegen den FC St. Pauli sollte es am Sonntag (14 Uhr) auch so reichen. Was 78-Coach Torsten Schippe freut: Die junge erste Reihe steht im Gedränge recht stabil. „Das machen die jungen Kerle ganz gut“, lobt der der Trainer.

Zweitligist Germania List II kämpft am Sonnabend um 16 Uhr gegen 1860 Bremen um Saisonsieg Nummer eins, der DRC Hannover erwartet am Sonntag um 14 Uhr die FT Adler Kiel. Weiteres Spiel, Regionalliga: Hannover 78 II – FC St. Pauli II (Sonntag, 15 Uhr).