Sonntag steigt der Aufstiegsknaller

Showdown in der 2. Liga: Hannover 96 empfängt am Sonntag den Tabellenführer VfB Stuttgart

Noch vier Tage und dann steht der große Showdown an: Zum 33. Spieltag empfängt Hannover 96 am kommenden Sonntag, 14. Mai, im Aufstiegsknaller den Spitzenreiter VfB Stuttgart um 15.30 Uhr in der ausverkauften HDI Arena. Selten ging es in den letzten Zweitligaspielzeiten so spannend zu wie in dieser, was den Aufstieg ins Oberhaus anbelangt. Mit einem Sieg gegen die Schwaben würden die Roten das Tor zur ersten Liga weit aufstoßen.

„Wir haben gegen den VfB ein Duell auf Augenhöhe, was spannender von der Konstellation nicht sein könnte“, bringt es Martin Harnik, der Doppeltorschütze von Heidenheim, auf den Punkt. Auch 96-Trainer André Breitenreiter zeigte sich nach dem 2:0-Auswärtserfolg begeistert: „Wir haben dem Druck standgehalten und wollen jetzt unsere Heimstärke nutzen.“

Doch auch die Stuttgarter kommen nach fünf Siegen in Folge mit breiter Brust in die Landeshauptstadt. „Wir haben das Selbstvertrauen, dort etwas zu holen“, zeigt sich Trainer Hannes Wolf von seiner Mannschaft überzeugt und setzt dabei auf seine geballte Offensive. Für die Defensivabteilung der Roten heißt das, vor allem Torgarant Simon Therodde in den Griff zu bekommen. Der VfB-Stürmer scheint nach Belieben seine Trefferquote (23) nach oben zu schrauben zu können.

Doch auch im Breitenreiter-Team zeigt sich die Abteilung „Attacke“ treffsicher: Entweder ist Niclas Füllkrug per Kopf in den letzten Spielen zur Stelle oder Sturmpartner Harnik hat den richtigen Torriecher wie beim Doppelpack in Heidenheim. „Dieses Spiel war vielleicht das Beste, was wir in dieser Saison gezeigt haben“, war sich der Österreicher sicher.

Die Zuschauer dürfen sich also auf spannende 90 Minuten freuen, in denen die Tagesform entscheiden könnte, wer am Ende die Nase vorn hat und einen ersten großen Schritt über die Schwelle zur 1. Liga macht. ck