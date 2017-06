Spiel, Satz und Sieg

Großes Tennisturnier: Isotec Open vom 29. Juni bis zum 2. Juli / Jetzt anmelden

Im vergangenen Jahr war die Premiere bereits ein Erfolg. Deshalb möchte Daniel Dohme das Tennisturnier Isotec Open gerne zu einer jährlichen festen Institution entwickeln. Von Donnerstag, 29. Juni bis Sonntag, 2. Juli, findet die zweite Auflage auf der Anlage von Hannover 78, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 2, statt. Am Qualifikationstag und am Freitag werden zudem Spiele auf der Anlage des HTV, Bonner Straße 12. Im Vergleich zum Vorjahr wird das Turnier nun – neben Herren und Herren 30 – um die Damenkonkurrenz erweitert. Das Preisgeld beträgt insgesamt 4800 Euro. Der Herren-Sieger erhält 1300 Euro, die Beste bei den Damen bekommt 500 Euro und der Herren-30-Champion wird 330 Euro reicher.

„Das Turnier war von der Qualität im Vorjahr unter den Top fünf in Niedersachsen“, sagt Dohme, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Isotec Abdichtungssysteme Dohme GmbH. „Wir hatten Topspieler aus Deutschland dabei“, fügt der 34-Jährige hinzu. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 26. Juni und ist über die Internetplattform www.mybigpoint.de möglich. Danach wird der Spielplan erstellt. Fest steht allerdings bereits, dass am Sonnabend bei Hannover 78 die Viertelfinalspiele ausgetragen werden. Am Sonntag sollen – sofern das Wetter mitspielt – morgens etwa ab 9 Uhr die Halbfinals und am Nachmittag ab 14 Uhr die Finalspiele ausgetragen werden.

Am Sonnabend steigt zudem eine „Players Night“, an der ab 19 Uhr neben Spielern und Mitgliedern auch sonstige Interessierte teilnehmen können. Karten hierfür kosten im Vorverkauf 10 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Erhältlich sind diese in der Geschäftsstelle von Hannover 78. bo