„Sterne des Sports“ werden gesucht

Noch bis zum 30. Juni sind Berwerbungen möglich

Die Volksbank schreibt gemeinsam mit dem Regionssportbund Hannover und dem Kreissportbund Hildesheim erneut den Wettbewerb „Sterne des Sports“ aus. Vereine können sich noch bis zum 30. Juni im Internet unter www.vb-eg.de/sterne-des-sports oder www.sterne-des-sports.de bewerben. Nachdem in den vergangen zwei Jahren der Fußballtrainer Mirko Slomka als Schirmherr fungierte, hat sich in diesem Jahr die Fußballschiedsrichterin Bibiana Steinhaus dazu bereit erklärt, den Wettbewerb als Schirmherrin zu unterstützen. Sie hat sich fest vorgenommen, auch bei der Jury und der Preisübergabe dabei zu sein. Die 38-Jährige ist die erste Schiedsrichterin im deutschen Profifußball, die Spiele im Männerbereich leitet, darunter Spiele im DFB-Pokal sowie solche der zweiten und dritten Liga. In der Bundesliga wird sie von der DFL als sogenannte „Vierte Offizielle“ am Spielfeldrand eingesetzt. Außerdem ist sie die erste Frau, die sowohl ein Finale bei einer Weltmeisterschaft als auch eines beim Olympischen Fußballturnier der Frauen geleitet hat.

Gefragt sind bei den Sternen des Sports Programme und Angebote, mit denen sich die Vereine und ihre vielen ehrenamtlichen Helfer sozial engagieren. Die Bandbreite reicht von Kinder- und Jugendsportangeboten, über Gesundheits- und Umweltaktionen bis hin zu Programmen für Schulen und Familien. Bewerbungen sind ausschließlich online möglich. Eine Jury wird die Bewerbungen auswerten und die Sieger küren. Sie werden mit Sternen des Sports in Bronze und Geldprämien von insgesamt 3000 Euro belohnt. Der Siegerverein auf regionaler Ebene ist automatisch für die nächste Stufe des Wettbewerbs um die Sterne des Sports in Silber qualifiziert. Abschluss und Höhepunkt wird schließlich die Auszeichnung der Sterne des Sports in Gold auf Bundesebene sein. bo