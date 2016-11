Tauschbörse: Eintracht stellt Stickerheft vor

„Tausche Dustin Winnekendonk gegen Andre Wischmeyer“ – Sätze dieser Art waren in der Eingangshalle der Elsa-Brändström-Schule häufiger zu hören. Denn dort stellte der VfL Eintracht Hannover erstmals sein Stickerheft mit rund 500 Bildern von allen Fußballern des Vereins vor.

Etwa 300 Gäste kamen in vier Stunden zur Auftaktveranstaltung. „Wir hatten einen extremen Zulauf“, freute sich Fußball-Abteilungsleiter Peter Pilz. Viele kauften sich direkt ein Album für das sie nun ähnlich wie bei den berühmten Panini-Heften zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft Aufkleber sammeln können – nur das dort keine Fußballstars, sondern die eigenen Mitspieler oder die Stürmerin der Bezirksliga-Frauenmannschaft darauf abgebildet sind. „Von den Jüngsten bis zu den Senioren sind fast alle dabei. Für den Verein ist das eine tolle Sache“, sagt Eintracht-Präsident Rolf Jägersberg. Das Stickerheft wurde in Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Rewe und Sticker Stars entwickelt. Produktionskosten hatte der Verein keine. „Wir haben nur ein dreiviertel Jahr Arbeit investiert“, sagt Jägersberg.

Noch vor Ort begannen die Fußballer Sticker zu kaufen, und eifrig die Hefte zu bekleben. Marcel Sperling von den B-Junioren des VfL Eintracht hatte sich gleich mehrere Pakete geholt und dabei besonderes Pech. Er zog sich viermal selbst. Immerhin konnte er direkt mit seinen Teamkollegen tauschen. „Wir wollen die Mannschaft vollbekommen“, sagt Sperling. Er und seine Mitspieler können in den kommenden Woche weiter ihr Glück versuchen. Künftig werden die Alben und die Pakete mit den Aufklebern in den vier Rewe-Supermärkten in der Südstadt verkauft. Und wenn diese reißenden Absatz finden, könnten am Ende sogar noch bis zu 5 000 Euro in die Kasse des VfL Eintracht fließen. sp