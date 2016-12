Tischtennis-Damen schlagen auf

Absolute Elite am Start: Am 8. Januar steigt bereits zum dritten Mal das Pokal-Final Four in der Sporthalle Misburg

Das neue Jahr beginnt mit einem Sporthighlight: Hannover ist am Sonntag, 8. Januar, zum dritten Mal Treffpunkt der besten deutschen Tischtennis-Damen. Nach dem Qualifikationstur-nier 2014 und dem Pokal-Final Four 2016 wird die Sporthalle in Misburg wieder Schauplatz der Endrunde um die Pokal-Meisterschaft der Damen sein.

Fast alle deutschen National-spielerinnen sind am Start. Darunter die Weltranglisten-17. Petrissa Solja und Shan Xiaona mit dem Titelverteidiger ttc eastside berlin, die in Rio die Silbermedaille mit der Mannschaft gewannen sowie Sabine Winter und Kristin Silbereisen (SV DJK Kolbermoor), die Europameisterinnen im Doppel von Budapest. Anreiz genug für alle Tischtennisbegeisterten, um dabei zu sein.

Einen kleinen „Wermutstrop-fen“ brachte die Auslosung. Zum Duell zwischen Berlin und Kolbermoor kommt es bereits im Halbfinale. „Ich hätte es mir anders gewünscht. Das ist für mich das vorweggenommene Finale“, bedauert Uwe Rehbein. Im zweiten Duell stehen sich der TV Busenbach und die TTG Bingen/Münster gegenüber. Der erste Aufschlag erfolgt jeweils um 10 Uhr, das Endspiel beginnt um 13.30 Uhr.

Uwe Rehbein ist es seit 1987 zum insgesamt 19. Mal gelungen, eine Topveranstaltung in die Landeshauptstadt zu holen. Wie im Vorjahr zeichnet ein Team des Badenstedter SC, TTC Helga Hannover und der SG Misburg für die Durchführung verantwortlich. 2012 nach dem Länderspiel Deutschland gegen Spanien an gleicher Stelle hatte Hannovers Mr. Tischtennis angekündigt, dass für ihn Schluss ist, diesmal soll es wirklich die letzte Veranstaltung für den 72-Jährigen sein.

Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse oder im Vorverkauf beim TMS Tischtennis-Shop (0511 / 71 68 20) oder bei TT-2000 Thomas Förster (0511 / 8 99 38 58). Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro (VVK 8 Euro) und Jugendliche 6 Euro (VVK 4 Euro). Für Vereine gibt es im Vorverkauf übrigens eine besondere Aktion: Beim Kauf von zehn Karten werden nur acht bezahlt. dv