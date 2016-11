TKH sorgt für mehr Bewegung im Schulalltag

„Toben macht schlau“ – das ist zumindest die Auffassung des Erziehungswissenschaftlers Professor Wilfried Bos von der Universität Dortmund. Und getreu dieses Mottos bewegt der Turn-Klub zu Hannover (TKH) jede Woche mehr als 1000 Grundschüler und Kindergartenkinder in verschiedenen Einrichtungen. Die qualifizierten Sportlehrer, Bewegungspädagogen und Sportwissenschaftler wurden dabei nun von Andreas Toba unterstützt. Der Turn-Olympiateilnehmer von Rio, der sich beim Wettkampf das Kreuzband riss und trotzdem noch eine Übung weiterturnte, motivierte Kinder zu mehr Bewegung. „Ihr wollt sicher alle Fußballer, Handballer oder Basketballer werden. Aber die Tuner können sich bei einem Sturz am besten abrollen und somit schlimmeren Verletzungen vorbeugen“, sagte er vor den Kindern der Grundschule Am Welfenplatz.

Beim Seilklettern, kurzen Sprints, Purzelbäumen oder leichten Kraftübungen motivierte Toba die Kinder. Insgesamt acht Stationen mussten diese durchlaufen, um am Ende eine Urkunde, eine Medaille und eine Autogrammkarte des Olympiateilnehmers zu bekommen. Letzteres erfreute sich dabei besonders großer Beliebtheit.

„Für uns stehen Bewegung und Bildung ganz eng beieinander. Daher möchten wir mit unterschiedlichen Bausteinen für mehr Bewegung im Schulalltag von Kindern sorgen“, sagte der TKH-Vorsitzende Hajo Rosenbrock. Die Stiftung Hannoversche Volksbank unterstützt das Projekt der „Turntalentschultage“ mit 5000 Euro. Neben den Bewegungsstunden in Kitas und Grundschulen führt der TKH auch Kochevents und die Basketball-Grundschulliga durch. bo