VfL-Turnerinnen sind wieder ganz oben

Eintracht-Frauen verteidigen Titel bei der Deutschen Meisterschaft im Turn-Gruppen-Wettkampf

HANNOVER (bo). Das war knapp: Mit lediglich 0,05 Punkten Vorsprung haben die Turnerinnen des VfL Eintracht ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft der Gruppenwahlwettkämpfe in Regensburg verteidigt. Entsprechend groß war die Freude bei allen acht Frauen, die ihren Titel bei diesen Wettkämpfen somit vor der Riege aus Dietmannsried erfolgreich verteidigen konnte und seit zwei Jahren ungeschlagen ist.

39,70 Punkte von maximal 40 möglichen Punkten gab es für die Mannschaft aus Hannover, die damit ihre Saisonbestleistung in den vier Disziplinen Turnen, Tanzen, Gymnastik mit dem Reifen und Werfen verbesserte. „Das war ein sehr spannender Wettkampftag“, sagte Turnerin Nina Traulsen.

Bei ihrer aus Höchstschwierigkeiten bestehenden dreiminütigen synchronen und eleganten Bodenchoreografie erturnte sich die Mannschaft 9,80 Punkte. Beim Werfen mit einem zwei Kilogramm schweren Medizinball reichte die Leistung für die Höchstwertung von 10,00 Punkten. Weiter ging es mit dem Tanzen. Mit der perfekt ausgeführten Tanzchoreografie und viel Ausstrahlung überzeugten sie die Kampfrichter und erhielten ebenfalls die Höchstwertung von 10,00 Punkten. Zum Schluss kam die Disziplin Gymnastik mit dem Handgerät. Die Frauenmannschaft zeigte hier Nervenstärke und wurde mit 9,90 Punkten belohnt, denn ein Reifen ist während der Darbietung kaputtgegangen. „So eine Situation hatten wir noch nie“, so Traulsen mit einem Lachen. Doch das Team überspielte dieses geschickt, so dass es nicht einmal allen fünf Kampfrichtern aufgefallen war, dass ein Gerät defekt war und zum Ende der Übung nicht mehr geworfen werden konnte. Kurios: Es hätte die Möglichkeit bestanden, einen Ersatzreifen während der Übung zu verwenden. Das hätte aber einen automatischen Punktabzug bedeutet. „In dem Fall wären wir nicht Deutscher Meister geworden“, so Traulsen. Der Erfolg bedeutet nun das Ende der Wettkampfsaison. Allerdings sind die Frauen weiterhin fleißig: „Wir erarbeiten alle unsere Choreografien selbst und denken uns jetzt neue Dinge aus“, sagte Traulsen.

Es war ein erfolgreicher Wettkampf für den VfL Eintracht. Denn auch die zweite Frauenmannschaft siegte und wurde mit 29,70 von 30,00 Punkten Finalsieger in der Wettkampfklasse Turn-Gruppen-Wettkampf (TGW) Erwachsene. Sie waren in drei Disziplinen gegen 34 Mannschaften an den Start gegangen.

Die zwei Mädchenmannschaften des Vereins präsentierten auch sehr gute Leistungen in Regensburg. Beim TGW Jugend landete die Riege auf Platz vier, beim Nachwuchs auf Rang sieben.