„Vielleicht mache ich auch mal ein Jahr Pause“

Fußball Bezirksliga 2: Martin Polomka, Trainer der Sterne aus Misburg, über die aktuelle Tabelle und mit Blick in die Zukunft

Martin Polomka hat den FC Stern Misburg von der Kreisklasse in die Bezirksliga geführt. Dort rangiert der Aufsteiger derzeit nur knapp vor einem Abstiegsplatz. Der 34-jährige Event- und Marketingmanager und Inhaber mehrerer Lokalitäten in Hannover, spricht im Interview über Anpassungsschwierigkeiten in der höheren Spielklasse, die eigenen Ambitionen und Geld.

Herr Polomka, nach Ihrem Durchmarsch von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga läuft es bei Ihnen noch nicht rund. Welche Erklärung haben Sie?

Wir haben länger gebraucht, uns in der Liga zu akklimatisieren, als ich es vorher angenommen hatte. Dabei fing die Saison mit dem Auftaktsieg gegen Garbsen gut an. Aber danach fehlte uns manchmal die nötige Cleverness, um die oft engen Spiele für uns zu entscheiden. Aber wir sind auf einem guten Weg und haben die letzten drei spiele gegen Mannschaften von oben gepunktet und nicht verloren.

Welche Unterschiede zwischen Kreisliga und Bezirksliga gibt es?

Die Bezirksliga ist von der Qualität gefühlt zwei, drei Klassen besser als die Kreisliga. Jedes Team hat gute Fußballer in den Reihen. Alle Teams können auch 90 Minuten marschieren. Auch von der Robustheit und Schnelligkeit mussten wir uns erst umstellen. In der Kreisliga wurden defensive Patzer oft nicht so schnell bestraft, wie es jetzt der Fall ist.

Galt es für Sie, dort den Hebel anzusetzen – bei der Defensivarbeit?

Ja, wir hatten es anfangs mit derselben Taktik versucht, mit der wir im Kreis erfolgreich waren. Das wurde oft bestraft, weil wir in Konter gelaufen sind. Da war ich mannschaftsintern auch selbstkritisch und habe mir den Fehler eingestanden. Ich brauchte wohl auch erst etwas Zeit, um mich an die neue Liga zu gewöhnen (lacht). Aber jetzt stellen wir die viertbeste Defensive. Und das, obwohl wir noch relativ weit unten stehen.

Vor der Saison sprachen Sie davon, auf den Plätzen eins bis fünf landen zu wollen. Davon sind Sie aktuell weit entfernt mit Rang 12. Was können Sie denn in der Saison noch erreichen?

Ich hatte das vor der Saison nur gesagt, weil ich ehrgeizig bin und die Jungs auch kitzeln wollte. Was bringt es denn, wenn ich sage, dass wir Zehnter werden wollen? Wenn wir dann auf Rang neun liegen, kicken wir nur noch lustlos weiter? Klar sind wir von Platz fünf derzeit elf Punkte entfernt. Aber es ist nicht unmöglich. Die Jungs finden sich in der Liga immer besser zurecht.

Kritiker sagen, Sie würden sich den Erfolg erkaufen. Was sagen Sie dazu?

In der Bezirksliga gibt es keinen Verein, der nichts macht. Die Frage ist nur, in welcher Form. Bezahlen sie Spieler direkt oder beispielsweise in Gutscheinen für Sportartikel oder ähnliches. Auch ich finde die Entwicklung nicht gut, aber man muss etwas investieren, wenn man höher hinaus möchte. Das ist leider so und ist schon gang und gebe zu meiner Aktiven Zeit gewesen. Theoretisch geht das ja schon los, indem Spieler keine Beiträge zahlen müssen, dadurch haben sie gegenüber anderen Mitgliedern ja schon einen Vorteil.

Ihr Projekt mit Misburg war auf drei Jahre angelegt, jetzt sind Sie in Ihrer vierten Saison. Wie kam es dazu?

Ich gehe offen damit um, dass ich gerne einmal höher trainieren möchte. Ich hatte zu Beginn meiner Trainertätigkeit gesagt, dass ich den Verein in der Bezirksliga abgebe und er auf soliden Füßen steht. Das ist eindeutig der Fall ! Wir haben schließlich über 20 Mannschaften und allein 500 Mitglieder in der Fußballsparte, was ein Erfolg von allen im Verein ist. Deshalb lasse ich mir den Erfolg auch nicht schlechtreden. Ich hatte vor dieser Saison, nachdem mein Vertrag auslief, ein paar Angebote von höherklassigen Vereinen. Aber es war nichts dabei, was mich so sehr gepackt hat. Deshalb haben wir uns auf eine weitere einjährige Zusammenarbeit verständigt.

Was passiert nach dieser Saison?

Das wird sich zeigen, es ist derzeit alles offen. Vielleicht mache ich auch einmal ein Jahr Pause vom Fußball. Die Tätigkeit schlaucht ja schon.

Wollen Sie Misburg nicht noch in die Landesliga bringen?

Das wäre natürlich reizvoll, denn das ist die attraktivste Liga. Doch dafür muss das Umfeld im Verein auch stimmen. Und das sehe ich leider nicht. Der Ascheplatz ist im Winter eine Katastrophe und es wird jedes Jahr Geld verschwendet. Die Lösung muss hier ein Kunstrasenplatz sein, dadurch würde die Stadt auch jährliche Investitionen einsparen, in die Kabinen regnet es teilweise rein. Und die Stadt ignoriert es und unterstützt den Verein, der wirklich ambitioniert ist, nicht, obwohl es eine städtische Anlage ist und dort jede Woche, inklusive der SGM, hunderte Steuerzahler und Kinder ihrem Hobby nachgehen. Das finde ich schade und man muss sich mal vorstellen, ein Schiedsrichter hat ein Flutlichtspiel nicht angepfiffen, weil zu viele Lampen kaputt sind.

Nach dem Spiel morgen gegen Davenstedt geht es eine Woche später nach Bemerode. Wie schätzen Sie den TSV ein?

Bemerode ist die Mannschaft der Stunde. Mein Trainerkollege Martin Becker verzeiht es mir hoffentlich, wenn ich sage, dass die keinen schönen Fußball spielen (lacht). Aber sie sind brutal effektiv und erfolgreich, ich würde gerne mit ihnen tauschen. Deren Jugendarbeit ist für uns das große Vorbild. Dort möchte ich Stern Misburg auch einmal sehen.