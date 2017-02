Wasserball: Die Champions kommen ins Stadionbad

Ein wenig Sorgen machen könnten sich die Waspo 98 Hannover schon vor diesem wichtigen Auftritt im Stadionbad. Immerhin ist am 6. Champions-League-Spieltag der Titelverteidiger Jug Dubrovnik zu Gast. Am Sonnabend, 18. Februar, geht es um 20.30 Uhr los.

Der kroatische Meister ist favorisiert, das ist keine Frage. „Aber Jug dürfte noch schäumen vor Wut und versuchen, uns auseinanderzunehmen“, sagt Waspo-98-Vorsitzender Bernd Seidensticker. Er spielt damit auf das überraschende Unentschieden (15:15) an, dass die Hannoveraner unlängst in Dubrovnik holten. Dabei führten die Waspo 98 schon mit 10:6 und Jug schaffte es im Schlussviertel (9:5) nur mit einem beispiellosen Kraftakt, das Ruder noch herumzureißen. „Das dürfte tief sitzen bei den Gästen, damit hätten die niemals gerechnet. Aber wir spielen eine so gute Saison, da muss uns nicht bange sein“, betont Seidensticker.

In Dubrovnik hatte Aleksandar Radovic fünf Treffer erzielt, sein montenegrinischer Landsmann Darko Brguljan vier. Die Waspo 98 leisteten sich kaum Fehlwürfe. „Wenn wir das wieder so clever hinbekommen, können wir Jug erneut ärgern“, ist sich Seidensticker sicher.

Waspo 98 hat in der Königsklasse bisher drei Remis erzielt und ist in Pool B aktuell Fünfter. Die Partie am Sonnabend überträgt der Fernsehsender Sport1.

Bereits um 14 Uhr erwarten die Bundesliga-Frauen der Waspo 98 im Sportleistungszentrum den SV BW Bochum. sdi