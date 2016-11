Werkstattfußballer aus Hannover holen Bronze

Bei der 16. Deutschen Fußball-Meisterschaft in Duisburg reicht ein 1:0 im kleinen Finale für den 3. Platz

Nach zwei vierten Plätzen in 2011 und 2015 gelang dem Team der Hannoverschen Werkstätten in diesem Jahr bei der 16. Deutschen Fußball-Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen in Duisburg endlich der Sprung in die Medaillenränge und damit die beste Platzierung einer niedersächsischen Mannschaft seit der Wettbewerbspremiere im Jahr 2000. Im kleinen Finale behielten die von Ilias Symeonidis trainierten Hannoveraner mit 1:0 gegen die Werkstätten Rendsburg-Eckernförde die Oberhand und gewannen Bronze. Diesen stolzen Erfolg würdigte jetzt auch der Niedersächsische Fußballverband.

Der stellvertretende NFV-Direktor Jan Basler überbrachte neben einem Glückwunschschreiben von NFV-Präsident Karl Rothmund Bälle und T-Shirts an das stolze Erfolgsteam, das bereits drei Mal die Behinderten-Fußball-Liga Niedersachsen (BFLN) gewinnen konnte. Mit der Mannschaft freuten sich auch die Geschäftsführerin der Hannoverschen Werkstätten, Vera Neugebauer, und Maurizio Valgolio, Projektkoordinator Fußball im Behinderten-Sportverband Niedersachsen (BSN), mit dem der NFV die BFLN ausrichtet. bo