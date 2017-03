Wien? So feiert Hannover den Opernball

Ein dickeres Kompliment hätte der Stargast des Opernballs Hannover nicht machen können: „In Wien haben wir ja auch einen Opernball, der ist schön“, sagte Conchita, die sich vom Beinamen Wurst jetzt trennen möchte, und fügte hinzu: „Aber das, was dieses Opernhaus vollbringt, ist unfassbar!“

Das fanden die jeweils 2200 Gäste auch, die am Freitag und am Sonnabend unter dem Motto „Hallo, Wien!“ rauschende Ballnächte gefeiert hatten. Anja-Katharina Lüttgens (Ausstattung), Achim Duda (Blumen) und Wolfram Nolte (Lutzmann, Kerger & Traupe, Großdrucke) hatten das gesamte Opernhaus mit Charme der Stadt an der Donau gewidmet: Es gab die Hofburg, man konnte im Riesenrad sitzend einen Drink genießen oder unter einer Riesen-Replik von Klimts Kuss Menschen in festlichen Roben anschauen. Und davon gab es einige zu sehen: In Feuerrot kam Sandra Quadflieg als Ehrengast am Freitag in die Audi Loge, in der der Geschäftsführer des Audi Zentrum Hannover Jan Laubrunn sie gemeinsam mit seiner Frau Jutta begrüßte.

Wie in den vergangenen Jahren auch war Audi einer der Hauptsponsoren des Balls. Und davon hatten nicht nur die geladenen Gäste etwas, sondern auch die anderen Ballbesucher, die sich bequem mit einem der 30 Audis vom Shuttledienst kostenlos nach Hause fahren lassen konnten. „Wir freuen uns, eine der schönsten Veranstaltungen in Hannover zu unterstützen“, sagt Laubrunn. „Der Opernball mit dem Motto ‚Hallo, Wien‘ verbindet exklusive Lebensart mit Menschen in einem traumhaften Ambiente und passt gut zu den vier Ringen.“

Unter anderem feierten auch Christoph und Kathrin Rüth sowie Günter und Daniela Evert, Christian Hinsch, Präsident der Industrie- und Handelskammer, Mike Altmann, Geschäftsführer von Volkswagen Automobile Region Hannover, und Barbara Schulte, Geschäftsführerin im Regionsklinikum, Matthias und Carolin Fentzahn von Stanze eine rauschende Ballnacht.

Von Heike Schmidt

Bildergalerie: So feiert Hannover den Opernball

Bernd Weste mit seinem Mann Frank Der zweite Hauptsponsor des Abends, Uwe Klingenberg mit seiner Frau Almut mit Judoka Detlef Knorrek und Ruderer Tobias Kühne Hauke Jagau mit seiner Frau auf dem Tanzparkett Intendant Michael Klügl Conchita sang und wurde vom Staatsorchester unterstützt Debütanten der Tanzschule Bothe eröffneten den Ball Hauke Jagau, Friederike Schumann, Barbara und Ralf Schulte Jutta und Jan Laubrunn gemeinsam mit Sandra Quadflieg Jan Laubrunn schnitt mit Sandra Quadflieg eine große Sachertorte an. Sandra Becker, Matthias Fentzahn und Carolin Fentzahn

Fotos: Dröse, Knoth, Schaarschmidt, Körner