Zug um Zug zum neuen Schachkönig

Alexander Izrailev gewinnt Bezirkseinzelmeisterschaft

HANNOVER (dv). Alexander Izrailev ist der neue Schachkönig von Hannover. Nach einem spannenden Turnier verwies der Spitzenspieler von Hannover 96 bei der Bezirkseinzelmeisterschaft mit sechs Punkten den hohen Favoriten und Titelverteidiger Dennes Abel (5,5/SK Ricklin-gen) auf Platz zwei.

Das Kurt-Hirschfeld-Forum in Lehrte war der Treffpunkt der hannoverschen Schach-Elite, die in acht Alters- und Stärkeklassen ihre Besten ermittelte. 60 Erwachsene und 71 Jugendliche ließen die Köpfe rauchen. Trotzdem war im Spielsaal nur mal ein Husten oder das Rücken eines Stuhles zu hören. Ansonsten herrschte Stille. Die Spieler starrten gebannt auf die Bretter, der ein oder andere nahm einen hektischen Schluck aus seiner Wasserflasche. Sieben Runden in vier Tagen schlauchen.

Trotzdem wurde sich nichts geschenkt. Die Vorentschei-dung in der offenen Klasse fiel bereits in der dritten Runde, als Izrailev mit den weißen Steinen gegen den 245 Deutsche Wertungszahl (kurz DWZ) -Punkte stärkeren Abel zur Aufgabe zwang. Fast hätte der Ricklinger noch gleichgezogen, schaffte aber in der vorletzten Runde gegen seinen Vereinskamerad und späteren Dritten Torben Schulze (5,0 Punkte) nur ein Remis.

Hochklassiges Schach zeigten auch die Aktiven in den anderen Turnierklassen. In der Gruppe bis 1750 DWZ-Punkte triumphierte Paavo Alexander Kräuter (SG Eilenriede) mit sechs Zählern. Eine starke Leistung, Kräuter war nämlich nur als Nummer 17 der Setzliste gestartet.

Fünf Medaillen holte der Nachwuchs vom Schachzent-rum Bemerode. Johannes von Mettenheim schnappte sich in beeindruckender Manier mit 13 Siegen aus 13 Runden den Titel bei der U 10. Er schlug in Runde vier und sechs die Favoriten Leon Zweigait (FB Wedemark) und Dennis Am-rhein (SF Barsinghausen) und war nicht mehr zu stoppen.

Seiner Favoritenrolle wurde Joris Sauer mit 5,5 Zählern bei der U 14 gerecht. Beide Talente qualifizierten sich für die Landesmeisterschaft in den Osterferien auf Norderney.

Dort darf auch Anton Wei-gand starten. Ein kleiner Trost für den denkbar verpassten Sieg bei der U 16. Mit sechs Zählern lag der Bemeröder gleichauf mit Thore Meiwes (SK Lehrte), ihm fehlte aber ein halber Punkt in der Fein-wertung.

Dritter wurde Altun Ayhan (8 Punkte aus 11 Runden) bei der U 12. Ebenfalls Bronze gab es in der U 18 für Markus Yang, der in der Schlussrunde durch den Sieg im Bruderduell noch Felix Yang verdrängte.

Alle Statistiken und Impressionen zum Turnier finden sich unter:

http://nsv-online.de/turniere/bezirk1-2016/