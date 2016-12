Zum Jahresausklang geht es wieder rund um dem Maschsee

Traditioneller Silvesterlauf erfreut sich großer Beliebtheit

Sportlich ins neue Jahr! Schon traditionell gehört der hannoversche Silvesterlauf am 31. Dezember um den Maschsee zum Jahresabschluss wie das Feuerwerk und die abendlichen Feierlichkeiten. 3 000 Aktive werden sich mit Start und Ziel am Nordufer auch in diesem Jahr wieder auf den knapp sechs Kilometer langen Weg machen, um ganz nebenbei den Weihnachtsspeck zu bekämpfen und aktiv das Jahr zu beenden.

Ebenfalls zur guten Tradition bei diesem mittlerweile zu den größten Silvesterläufen Deutschlands zählenden Event gehört es, dass alle Läuferinnen und Läufer, aber auch die sicherlich wieder zahlreichen Zuschauer nebenbei noch Gutes tun können. Das Charity-Projekt diesen Jahres ist die „Aktion Sonnenstrahl“, ein gemeinnütziger Verein, der seit zehn Jahren Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien umfassend hilft – ob in ihrer aktuellen, schwierigen Lebenssituation, oder aber auch bei der Realisierung von Chancen auf eine bessere Zukunft.

Auch der „Spenden-Countdown“, bei dem wertvolle Geschenke über Ebay ersteigert werden können, wird eine Neuauflage erfahren. Der Erlös aller mit dem Silvesterlauf verbundenen Spendenaktionen fließt zu 100 Prozent auf das Konto der „Aktion Sonnenstrahl“, die im Internet unter www.aktion-sonnenstrahl.com über ihre Aktivitäten informiert.

Beim kultigen Silvesterlauf unter dem bekannten Motto „gemeinsam laufen und Gutes tun“ stehen neben dem Kinderlauf über etwa 1 000 Meter die klassische Maschseerunde für Läufer, Walker und Nordic Walker auf dem Programm. Im Ziel gibt es auch diesmal wieder zahlreiche Überraschungen – sowie die dazugehörigen Stärkungen.

Alle weiteren Infos und Anmeldemodalitäten finden sich unter:

❱❱ www.silvesterlauf-hannover.de