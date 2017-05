Zwischen Genuss und Ekel

Schweiz legalisiert Handel und Verkauf von Insekten als Lebensmittel – Die Europäische Union will 2018 nachziehen

Mehlwürmer, Grillen und Wanderheuschrecken – sie sollen den Schweizern das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Der Bundesrat der Alpenrepublik hat grünes Licht gegeben für den Handel und Verkauf von Insekten. Geregelt ist das in einem Teil des neuen Schweizer Lebensmittelrechts. Es trat zum 1. Mai in Kraft.

Der Lebensmittelhändler Coop hat sich bereits vor Jahren am Start-Up Essento beteiligt, tatkräftig für diese Zulassung engagiert und zugleich in die Kreation von Produkten auf Basis von Insekten investiert. Coop will nun als erster in der Schweiz Produkte anbieten, die auf Insekten basieren, darunter etwa Burger oder Hackbällchen.

„Trends aufzuspüren und Innovationen umzusetzen, gehört zu unserem Erfolgsrezept“, erklärt Roland Frefel, Leiter Frischprodukte von Coop. „Mit ausgewählten Insekten als Zutaten in verarbeiteten Produkten fördern wir eine zukunftsgerichtete Lebensmittelherstellung und schaffen von Beginn an ein relevantes Angebot, das den Kunden neue Geschmackswelten eröffnet“. Sobald das neue Lebensmittelgesetz in Kraft tritt, wird es in ausgewählten Coop-Supermärkten spannende Variationen von Burgern und Hackbällchen geben. Coop unterstützt auch die finnische Firma Entocube, die Essensreste in einer Container-Farm an Grillen verfüttert, die anschließend zu Protein-Pulver verarbeitet werden. Auch andere wollen mit Insekten Geld verdienen: In den Take-Away-Restaurants des Sternekochs Eduard Hitzberger in Zürich und Basel gibt es voraussichtlich ab Ende Mai einen Insekten-Burger zu kaufen.

„Wir möchten einem breiten Publikum zeigen, dass Insekten – richtig zubereitet – geschmacklich den Status einer Delikatesse haben können“, sagt Hitzberger. Der leicht nussige Geschmack passe hervorragend in ein Sandwich oder Burger.

Die UNO propagiert aufgrund des Erdbevölkerungswachstums Insekten als neuartige Proteinquelle. Bereits heute essen rund zwei Milliarden Menschen in 140 Ländern Insekten. Aus ökologischer Sicht gilt die Insektenzucht als sehr nachhaltig: Für ein Kilogramm Insekten wird rund zehnmal weniger Futtermittel benötigt als für ein Kilogramm Rindfleisch, der CO2-Ausstoß reduziert sich ebenfalls um ein Vielfaches.

In der Europäischen Union wird es vermutlich ab 2018 erlaubt sein, Insekten als Lebensmittel anzubieten. Die Osnabrücker Gründer Max Krämer und Baris Özel warten ungeduldig auf die Zulassung. Ihre Firma heißt „Bugfoundation“, ihr Produkt ist der Buxburger – ein Burger, der statt Rindfleisch gemahlenen Buffalowurm bietet. „Schmeckt wie Falafel“, sagt Krämer.