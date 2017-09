„Das nimmt viel Druck von uns. Stiftung unterstützt Handicap-Schwimmer des VfL Grasdorf mit 10 000 Euro

Laatzen (rks). Diese Überraschung war wirklich gelungen: Luisa Wahnschaffe, Leiterin der Abteilung HandicapSchwimmen des VfL Grasdorf, hat Mitte August einen Spendenscheck über die stolze Summe von 10 000 Euro entgegen nehmen können. „Das haben wir nicht erwartet. Das nimmt viel Druck von uns und lässt uns entspannter in die Zukunft blicken“, freute sich die Trainerin, der von dem Spender, der Dr. Ing. Horst und Lisa Otto Stiftung, zuvor lediglich ein „größerer Betrag“ in Aussicht gestellt worden war.

Dass dieser derart hoch ausfiel, liegt ein Stück weit in der Biografie von Lisa Otto begründet. Die Stiftungsgründerin, die das Handicap-Schwimmen in Grasdorf im Rahmen des Projektes Sports powered by Otto bereits seit 2015 unterstützt, war selbst jahrelang Mitglied des VfL. Otto weiß, dass das Training der Handicap-Schwimmer und die Ausbildung der Trainer einen hohen finanziellen Aufwand erfordert, und sie weiß von dem großen Engagement, mit dem das Team des VfL Grasdorf die Handicap-Schwimmer betreut. „Vor diesem Hintergrund“, sagt sie, „liegt mir diese Abteilung besonders am Herzen.“

Abteilungsleiterin Wahnschaffe versetzt die großzügige Spende der Stiftung in die Lage, ihren Trainern weitere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten bieten zu können. Darüber hinaus kann der VfL erforderliches Zubehör wie etwa Dusch-Rollstühle sehr viel schneller anschaffen, als dies zunächst vorgesehen war.

Die Handicap-Schwimmer des VfL Gradorf steigen jeweils mittwochs und freitags im aquaLaatzium ins Wasser. Viele von ihnen können sich dann frei und unbeschwert im Wasser bewegen und sogar für ein Abzeichen trainieren. „Unsere zwölf hoch motivierten Trainer unterstützen sie dabei, ihre ganz eigenen Ziele zu erreichen und daran Freude zu haben“, sagt Wahnschaffe. „Es ist toll, mit wie viel Freude sie mit den Kindern und Jugendlichen schwimmen und den Kontakt zu ihnen pflegen.“