Heimatbund ehrt Habermalz. Mitglieder aus Pattensen und Hemmingen kommen zum Puttappelabend im Calenberger Hof zusammen

Pattensen. Einen überaus unterhaltsamen und anregenden Abend konnten – wenige Wochen vor der zum Jahreswechsel erfolgenden Fusion – dieser Tage die Mitglieder der Heimatbünde aus Pattensen und Hemmingen verbringen. Die Pattenser hatten zum traditionellen Puttappelabend in den Calenberger Hof geladen, wo sich die Runde bei Glühwein und Schmalzbroten zunächst an den von Günter Bötger auf Calenberger Platt vorgetragenen Pattenser Anekdoten erfreuen konnte.

Verzichtet werden musste an diesem Abend auf den Besuch von Prof. Dr. Hansjörg Küster. Der Präsident des Niedersächsischen Heimatbundes hatte seine Teilnahme kurzfristig absagen müssen. Das Ergebnis: Dr. Wilhelm Habermalz, der an diesem Abend für seine langjährigen Verdienste um den Verein und die Stadt Pattensen mit der goldenen Ehrennadel des Heimatbundes geehrt werden sollte, wird diese Auszeichnung erst später in Empfang nehmen können. Nichtsdestotrotz brachte Habermalz seine Freude über die ihm zugedachte Würdigung zum Ausdruck, schließlich wisse er aus eigener Erfahrung, dass mit der Verleihung der Ehrennadel sehr sparsam umgegangen werde. Hintergrund: Der Geehrte, der wichtige Beiträge zur Erforschung der Pattenser Stadtgeschichte lieferte – unter anderem ermittelte Habermalz die erste urkundliche Erwähnung der Stadt –, war lange Jahre selbst Mitglied des Landesvorstandes des Heimatbundes.

Ein vielseitiges Programm – angefangen bei gemeinsamen Gesängen bis hin zu Lesungen und Gedichtrezitationen – bereicherte in der Folge den weiteren Verlauf des Abends. Besonders aufmerksam verfolgt wurde die von Matthias Friedrichs vorgetragene Geschichte Die Schildbürger bauen ein Rathaus. Nicht zuletzt deshalb, weil der Vortragende augenzwinkernd darauf hinwies, dass er als Ratsherr der Stadt ganz genau darauf geachtet habe, dass bei den Planungen für das neue Pattenser Rathaus Schildbürger-Streiche wie der Verzicht auf Fenster vermieden würden.

Am Ende des Abends, nach dem Verzehr des köstlichen Puttappels, äußerte der stellvertretende Vorsitzende des Heimatbundes Pattensen, Friedhelm Franken, seine Freude über die zahlreichen Gäste aus Hemmingen, die der Einladung in den Calenberger Hof gefolgt waren. „Unsere Traditionen“, so Franken mit Blick auf die Fusion der beiden Heimatbünde, „einen und verbinden uns, sie bringen uns zusammen – auch über Stadtgrenzen hinweg.“