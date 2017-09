Mit Verstärkung. Junge Laatzener Geigerin holt Musiker aus Polen in die Stadt

Laatzen (rks). Dass die Kirchenmusik in Laatzen einen hohen Stellenwert einnimmt, ist bekannt. Jüngstes Beispiel: Zwei Konzerte, die – initiiert von der Laatzener Kirchenmusikerin Monika Swiechowicz – im August in der Reihe Musikalischer Sommer in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche stattfanden.

In beiden Fällen waren es junge Musiker von der Frédéric-Chopin-Talente-Schule im polnischen Krakau, die ihr Grasdorfer Publikum mit einem anspruchsvollen musikalischen Programm mit Werken von Bach, Mozart, Bruch, Albinoni und Piazolla zu begeistern wussten. Kein Zufall: Monika Swiechowicz‘ 17-jährige Tocher Marta Gadzina verbringt aktuell ein Auslandsjahr in Krakau und hatte einige ihrer Mitschüler zu den beiden Konzerten in Grasdorf eingeladen: das Quisquila-Quartett, in dem sie gemeinsam mit Alicja Kedzior, Natalia Malek und Marek Krzysztofiak musiziert, sowie ein Kammermusik-Ensemble, in dem Marta Gadzina neben Dominik Gilewski, Anna Kordaszewska, Kinga Kordeczka, Oliwia Pacura und Lucja Zahorska zu hören ist.

Beim Grasdorfer Publikum, so ist zu hören, haben die jungen Musiker großen Eindruck hinterlassen, gelang es ihnen doch die Kompositionen der Meister mit erfrischender Leichtigkeit und großer Präzision zu Gehör zu bringen. Eine angesichts ihres jugendlichen Alters bemerkenswerte Tatsache.

Mehr Kirchenmusik – diesmal in der Arche der Thomasgemeinde – gibt es in Laatzen übrigens am 24. September zu hören. Der polnische Geiger Mariusz Patyra bestreitet gemeinsam mit Organistin Monika Swiechowicz das Eröffnungskonzert der neuen Reihe Matinee, in deren Rahmen künftig im Abstand von jeweils zwei Monaten besondere Konzerte in der Arche stattfinden werden. Patyra und Swiechowicz bringen zur Premiere unter anderem einen Satz aus dem Violinkonzert D-dur op. 6 von Niccolo Paganini zu Gehör.