Zeichen der Verbundenheit. Neue Schilder erinnern an Partnerschaft mit Saint-Aubin-lès Elbeuf

Pattensen (rks). Aufgestellt worden waren sie bereits zuvor, ihre offizielle Einweihung jedoch hatte man ohne französische Beteiligung nicht vornehmen wollen. Die Stadt Pattensen hat anlässlich der sich in diesem Jahr zum 40. Mal jährenden Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens mit der französichen Gemeinde Saint-Aubin-lès-Elbeuf an allen Zufahrtsstraßen zu ihren Ortsteilen neue Schilder aufstellen lassen. Stellvertretend eingeweiht wurden sie am Sonnabend vergangener Woche am Ortseingang von Jeinsen von Bürgermeisterin Ramona Schumann und ihrem französischen Amtskollegen Jean-Marie Masson, der – begleitet von einer mehrköpfigen Delegation – anlässlich des Altstadtfestes nach Pattensen gekommen war.

Eine gelungene Überraschung für die Franzosen, die zuvor schon gerätselt hatten, was sie in Jeinsen erwarten würde, wie Masson bei der Enthüllung des Schildes anmerkte. Eine Jahreszahl, wie lange die Verbindung nach Frankreich bereits Bestand hat, sucht man auf den neuen Schildern vergebens. Städtepartnerschaft mit Saint-Aubin-lès-Elbeuf – Normandie / Frankreich – seit 1977 steht dort zu lesen, was zwar ein wenig Kopfrechnen erfordert, die Stadt Pattensen jedoch davon befreit, die Schilder in regelmäßigen Abständen aktualisieren zu müssen.

Nach der feierlichen Enthüllung wurde mit den Gästen aus Frankreich und Vertretern des von Ramona Schumann geleiteten Pattenser Partnerschaftskomitees mit Wasser und Sekt auf den langjährigen Fortbestand der sich über die Jahre zu einer echten Freundschaft ausgewachsenen Partnerschaft zwischen beiden Kommunen angestoßen. Anschließend ging es zurück nach Pattensen-Mitte, wo am Stand des Partnerschaftskomitees auf dem Altstadtfest ein gemeinsames Picknick abgehalten wurde. Auf die Mitglieder des Komitees wartete dann im Anschluss noch ein anstrengender Arbeitseinsatz. Sie offerierten den Gästen des Altstadtfestes in altbewährter Manier Wein und Käse aus Frankreich.