Zur Erinnerung an 70 273 Menschen. Amerikanerin möchte NS-Euthanasie-Opfern ein Denkmal setzen / Laatzenerin unterstützt das Projekt

Laatzen (rks). Es ist nur eine Zahl, aber hinter dieser Zahl stehen 70 273 Opfer. 70 273 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen wurden in den Jahren 1940 und 1941 im Rahmen des „Euthanasie“-Programmes der Nationalsozialisten systematisch ermordet. Aktuell schickt sich die Amerikanerin Jeanne Hewell-Chambers an, den Opfern dieses grauenhaften Verbrechens mit dem Projekt 70 273 eine Art Denkmal zu setzen. Unterstützung erfährt sie dabei von Menschen aus aller Welt – auch aus Laatzen.

„Als ich von einer Freundin aus meiner Patchwork-Gruppe von diesem Projekt erfuhr“, sagt Marion Richter, „konnte ich gar nicht anders, als sofort mit dem Nähen anzufangen; eine solche Wut über dieses Verbrechen hat mich unmittelbar ergriffen.“ Gemeinsam mit den übrigen Mitgliedern der hannoverschen Patchwork-Gruppe machte sich die Laatzenerin daran, Kontakt mit Jeanne Hewell-Chambers aufzunehmen und nach den Vorgaben der Amerikanerin die ersten sogenannten Quilt-Blöcke zu nähen. Diese Blöcke, eine bestimmte Anzahl von ihnen wird später zu einem Quilt zusammengesetzt, sollten aus einem hellen Stoff genäht und jeweils mit zwei roten Kreuzen bestickt werden. Die Kreuze wiederum symbolisieren das Urteil mit dem jeweils drei „Ärzte“ über Tod oder Leben der behinderten Menschen entschieden. „Zwei rote Kreuze“, sagt Richter, „bedeuteten lebensunwert und damit das Todesurteil.“

Eingetragen wurden die Kreuze auf unterschiedlich großen Karteikarten mit den Maßen 9 x 16,5 Zentimeter, 16,5 x 24,2 Zentimeter und 24,2 x 31,8 Zentimeter. Exakt diese Maße liegen den Blöcken zugrunde von denen Hewell-Chambers 70 273, die Gesamtzahl der Opfer des NS-„Euthanasie“-Programmes repräsentierende Exemplare anfertigen möchte. Zusammengesetzt sollen die Blöcke rund 1240 Quilts ergeben – das Projekt 70 273.

Über die Motive, die sie dazu veranlasst haben, dieses Mammuth-Projekt in Angriff zu nehmen, äußert sich Jeanne Hewell-Chambers in einem Artikel der Mitgliederzeitschrift der deutschen Patchwork Gilde. „Vielleicht liegt es daran“, schreibt sie in ihrem Beitrag, „dass ich nach meinem Studium Viertklässler mit besonderen Bedürfnissen unterrichtet habe. Vielleicht daran, dass ich eine besondere Vorliebe für die Eigenschaften habe, die dafür sorgen, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind, und vielleicht daran, dass ich keinen einzigen Menschen als gebrochenen Menschen ansehen mag.“ In jedem Fall aber, so Hewell-Chambers weiter, sei das Projekt 70 273 dazu da, die Erinnerung an die Menschen wachzuhalten, die damals sterben mussten. „Dazu, so die Amerikanerin weiter, „die vielen Menschen mit besondernen Bedürfnissen zu feiern, die heute unter uns leben und dazu, uns allen vor Augen zu führen, welche wunderbaren Möglichkeiten und Einstellungen Menschen haben, die wir schnell und einfach als ,behindert‘ abtun.“

Wer das Projekt 70 273 mit seinen Nähkünsten unterstützen möchte, findet auf der Homepage der Patchwork Gilde (www.patchworkgilde.de/zeitschrift/aktuelles) ein entsprechendes Anmeldeformular. Zu seinem Gelingen beitragen können jedoch auch Menschen, denen das Nähen nicht so leicht von der Hand geht wie etwa Marion Richter. Die Laatzenerin, die – vermittelt über ihre Tätigkeit bei den Hannoverschen Werkstätten – tagtäglich Kontakt mit behinderten Menschen hat, hat sich vorgenommen, mindestens eines der 1240 Quilts für das Projekt 70 273 allein herzustellen. Eine Herzensanglegenheit, denn auch Richter ist von dem zutiefst humanistischen Ansatz des Projektes überzeugt. „Wenn man sieht, wie diese Menschen lachen“, sagt sie, „wie fröhlich sie sind, dann weiß man: Sie lieben ihr Leben.“